Vinjen trčil v peško in pobegnil

Sevniški policisti so bili v torek popoldne obveščeni o prometni nesreči s pobegom v Dolenjem Boštanju. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila z vzvratnim ogledalom trčil v peško in nadaljeval z vožnjo.