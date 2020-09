Pijan ležal ob vozilu, nato odpeljal kljub opozorilom policistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči se je moški, ki je bil pod močnim vplivom alkohola, kljub opozorilu kranjskih policistov, naj ne sede za volan, odpeljal z vozilom. Ob tem policija opozarja na nevarne učinke alkohola na voznike in posledično povzročanje nepotrebne nevarnosti. Kdor pije alkohol, naj ne vozi, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kranjski policisti so moškega pod vplivom alkohola v nedeljo ponoči obravnavali na podlagi prejete prijave, da moški leži ob vozilu. Policisti so ga na kraju izsledili in opozorili, naj se ne usede za volan. Opozorila ni upošteval, saj se je po krajšem času z vozilom odpeljal. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal 0,91 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

V Tržiču pa so policisti iz prometa izločili voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in prav tako pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, so še sporočili s kranjske policijske uprave, piše STA.