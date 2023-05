V Zloganju pri Škocjanu prižig oglarske kope ob tednu gozdov

Glavne teme letošnjega tedna gozdov so gospodarjenje z gozdovi med podnebnimi spremembami, odpornost gozdov in priprava na omenjene izzive, gozdni bonton, gozdarski nadzor in pomembnost gozdov za človeško zdravje.

Glavne teme letošnjega tedna gozdov so gospodarjenje z gozdovi med podnebnimi spremembami, odpornost gozdov in priprava na omenjene izzive, gozdni bonton, gozdarski nadzor in pomembnost gozdov za človeško zdravje. Foto: STA

V Zloganju pri Škocjanu na Dolenjskem bodo domači oglarji v okviru tedna gozdov, ki je zadnji teden maja nekaj več kot 50 let posvečen slovenskim gozdovom, danes ob 11. uri slovesno prižgali oglarsko kopo. Teden gozdov, ta vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva Slovenije, letos pod geslom Gozdovi prihodnosti poteka med 22. in 28. majem.

Ob besedi domačih oglarjev, škocjanskega župana Jožeta Kaplerja, predstavnikov Društva oglarjev Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in Evropske zveze oglarjev bodo ob kulturnem programu razmišljali o glavni temi tedna gozdov Gozdovi prihodnosti, so sporočili prireditelji prižiga.

"Zavedamo se, da je v času podnebnih sprememb zelo pomembno aktivno gospodarjenje z gozdovi za večjo odpornost gozdov, spoštovanje gozdnega bontona z gozdarskim nadzorom in prepoznavanje pomembnosti zdravih gozdov za zdrave ljudi," so dodali.

Tradicionalno prireditev oglarji iz Zloganja pripravljajo s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije, Občine Škocjan in Društva oglarjev Slovenije, so še zapisali.

Teden gozdov v znamenju priprav na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe

Med tednom gozdov se sicer tradicionalno po vsej Sloveniji zvrsti niz prireditev, ki jih pripravijo različne gozdarske ustanove, je še dejal Prah.

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije so gozdovi v svoji biološki raznovrstnosti največji kopenski ekosistemi. V teh živi več kot štiri petine kopenskih živalskih vrst, rastlin in žuželk. Zagotavljajo tudi zavetišče, delovna mesta in varnost za skupnosti, ki so odvisne od gozdov.

"Gozdovi so del našega življenja na različnih ravneh, ki se jih se vse premalo zavedamo. Ko spijemo kozarec vode, kaj zapišemo v zvezek, vzamemo zdravila proti vročini ali zgradimo hišo, smo z gozdovi vedno v stiku," opozarjajo na omenjenem zavodu.

"Gozdovi, njihovo trajnostno upravljanje in uporaba virov, tudi v krhkih ekosistemih, so ključni za boj proti podnebnim spremembam. Nedvomno prispevajo k blaginji tako sedanjih kot prihodnjih generacij. Gozdovi igrajo tudi ključno vlogo pri zmanjševanju revščine in doseganju ciljev trajnostnega razvoja," so še opozorili pri Zavodu za gozdove Slovenije.