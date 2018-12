V Žabnici oropali pošto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo po 17. uri so oropali pošto v Žabnici. Storilec je zagrozil z orožjem in zbežal z manjšim zneskom denarja.

Kriminalisti so sporočili, da so ob 17.10 oropali pošto v Žabnici. Storilec je visok okoli 180 cm in oblečen v temna oblačila, obraz pa je imel zakrit.

Zagrozil je z orožjem, odtujil manjši znesek denarja in peš pobegnil. Poškodovan ni nihče.