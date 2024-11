V Tržiču gori večstanovanjska hiša, ceste so zaprte, poteka evakuacija

Na območju Tržiča je okoli 17.25 zagorelo v večstanovanjski hiši, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Interventne službe so na kraju. Gasilci požar še gasijo. Policisti so zavarovali širše območje požara. Določene ceste v okolici so zaprte. Poteka evakuacija. Upoštevajte navodila policistov ter drugih interventnih služb, so pozvali.