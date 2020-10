V soboto sprememba vremena. Poglejte, kaj nas čaka.

Danes bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Čez dan se bo predvsem v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija.