V Sloveniji je že sedem tisoč lastnikov avtodomov #video

Prodaja in registracija avtodomov se je v zadnjih dveh letih v Sloveniji povečala za sto odstotkov. Raste tudi uvoz novih in rabljenih vozil iz tujine. Kaj so radosti in pomanjkljivostih avtodomarskega turizma pri nas?

Video: Planet TV

Avtodomarski turizem se v Sloveniji izjemno hitro razvija, zanimanje pa vsako leto narašča. V Mrežo postajališč za avtodome Slovenije se je v zadnjih treh letih vključilo 82 občin, s tem pa smo pridobili 152 novih lokacij za postanek, počitek in raziskovanje Slovenije. Sicer pa imamo pri nas že več kot 400 točk, kjer so avtodomarji dobrodošli, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"Zelo me veseli, da je v projekt vključenih 82 občin, priključilo se jih bo še več. Veliko županov me namreč še kliče, da jim predstavimo ta projekt. Občina Mirna je tista, ki zadnja tri leta skrbi za ta projekt. In če se postajališča v občinah in lokalnih skupnostih vse bolj urejajo, največja pomanjkljivost slovenskega avtodomarstva ostajajo oskrbovalne postaje na avtocestnih postajališčih," pojasnjuje župan občine Mirna Dušan Skerbiš, pobudnik in vodja projekta Mreža postajališč.

Neurejena avtocestna postajališča kvarijo podobo Slovenije

"Na avtocestnih postajališčih bi bilo dobro, da bi lahko tam natočili vodo, spraznili odpadno vodo in fekalne rezervoarje. Vse kar imamo, pozimi ne deluje, ali pa je zapacano in zanemarjeno. In to je pogosto razlog, da turisti našo državo samo prečkajo. Tudi na spletu je informacij o naših postajališčih malo," opozarja Dušan Gostinčar, direktor in lastnik podjetja Promotrade.

V Evropi je trenutno registriranih prek dva milijona avtodomov. Samo v enem letu jih je bilo na novo registriranih prek 194 tisoč. V Sloveniji imamo prek sedem tisoč registriranih avtodomov, v lanskem letu se jim je pridružilo še 220 novih.