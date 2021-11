Dež bo ponehal, v petek ponekod temperature že pod ničlo

Današnji dan bo sprva oblačen, z občasnim dežjem, ki bo dopoldne ponehal, v zgornjem Posočju bo deževalo do poznega popoldneva. Plohe so zvečer mogoče na zahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.

Danes bo v zgornjem Posočju oblačno z občasnim dežjem, ki bo ponehal pozno popoldne. Drugod bo sprva tudi oblačno z občasnim dežjem. Dopoldne bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Zapihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Popoldne bo spremenljivo oblačno, na zahodu bo nastalo nekaj ploh. Veter bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo dež oslabel dopoldne in večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Popoldne bo predvsem v Alpah nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodnik ali južni veter, še napovedujejo na agenciji za okolje.

Konec tedna spremenljivo vreme

Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja.

V notranjosti Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo lahko ponekod na Notranjskem in Kočevskem malo pod ničlo, drugod od 1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V petek bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije precej jasno s šibko burjo, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.

V nedeljo večinoma suho

V soboto bo pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo zjutraj mogoče rahle padavine. Manj oblačnosti bo v severni Sloveniji, čez dan se bo tudi marsikje drugje delno razjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho.