V občini Rogašovci umrl pri delu v gozdu

Nesreča se je zgodila okoli 9. ure. Gasilci PGD Sveti Jurij, Rogašovci, Nuskova, Večeslavci, Fikšinci in Pertoča so poškodovanega s tehničnim posegom izvlekli izpod drevesa. Kljub prvi pomoči reševalcev nujne medicinske pomoči je ponesrečenec umrl, na spletni strani piše Uprava RS za zaščito in reševanje.