V noči na torek bo začelo deževati, ponekod tudi snežiti #animacija

Danes in jutri bo še pretežno jasno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V noči na torek se bodo začele pojavljati padavine, ki bodo do jutra zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti lahko spustila do nižin.