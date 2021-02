Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v nedeljo ob opravljenih 3.831 testih, okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 304 ljudeh.

Po podatkih sledilnika covid-19 so ob opravljenih 1.565 PCR-testih odkrili 234 novih okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 15 odstotkov. Opravili so tudi 2.266 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 70 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 3,1 odstotka.

Vsakih šest dni se prekuži približno odstotek populacije

Po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) epidemija v Sloveniji počasi upada. Ocenjujejo tudi, da se vsakih šest dni prekuži približno odstotek populacije. Reprodukcijsko število R je približno 0,86. To pomeni, da ena oseba v povprečju okuži manj kot eno osebo. Ocene nakazujejo, da bi lahko novi, bolj kužen sev koronavirusa, postal dominanten maja.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb znaša 1.025. Epidemiologi pa bodo lahko po oceni IJS spremljali stike, kar najbolj učinkovito zmanjša širjenje virusa, takrat, ko bo povprečno število pozitivnih testov upadlo pod 300 na dan. "Pri trenutnih pogojih bi lahko to stanje dosegli konec marca," ugotavljajo.

O vplivu cepljenja na dinamiko epidemije na IJS pojasnjujejo, da dokler ne bo precepljene in imune vsaj deset odstotkov populacije, torej več kot 200 tisoč ljudi, ta skoraj ne bo opazen. Desetodstotna precepljenost namreč pomeni le deset odstotkov manjše reprodukcijsko število, kot je sicer.

Pri izvajanju priporočil moramo ostati dosledni

"Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da ostanemo pri izvajanju veljavnih priporočil dosledni (redno zračimo zaprte prostore, na javnih mestih uporabljamo zaščitno masko, vzdržujemo socialno distanco, umivamo/razkužujemo roke, uporabljamo aplikacijo #OstaniZdrav in o simptomih obveščamo svoje stike), saj le tako lahko najhitreje zmanjšamo število okuženih oseb na raven, ko bo lahko učinkovito začela delovati epidemiološka služba," še pojasnjujejo.

Ker trenutno v Sloveniji cepimo večinoma rizično populacijo, je po ocenah IJS pričakovati zmanjšano obremenitev bolnišničnih kapacitet in pa tudi manjše število smrti. Foto: Ana Kovač

Kot dodajajo, se v trenutni fazi cepi večinoma rizična populacija, zato je pričakovati zmanjšano obremenitev bolnišničnih kapacitet in tudi manjše število smrti, a pod pogojem, da bomo z ustreznim obnašanjem preprečili širitev virusa v preostali necepljeni populaciji.

Trenuten obseg epidemije povzroča tudi znatno prekuževanje (ocena: okoli 30 tisoč novih okužb na teden), kar je za zdaj nekajkrat hitreje od cepljenja. "Poleg tega se v tej fazi cepi rizična populacija, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji. A prekuževanje je vselej na račun zdravstvenih (in gospodarskih) posledic, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne," še ugotavljajo.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12 x toliko, kot je potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva (ocena: 4 x toliko, kot je potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno tri odstotke prebivalstva oziroma približno vsak 30. prebivalec.