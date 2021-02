V mariborskih osnovnih šolah kratka prekinitev pouka za ustreznejše načine šolanja

Predstavniki staršev učencev mariborskih in okoliških osnovnih šol so se pridružili srednješolski pobudi in danes pozvali k desetminutni prekinitvi pouka na daljavo. S tem so opozorili na nujno zagotovitev ustreznejšega izvajanja šolanja za vse učence. Pobudo so podprli tudi ravnatelji in učitelji teh šol.

"Menimo, da se je treba v danih razmerah pogovarjati o vseh možnostih," je za STA danes povedal predsednik aktiva svetov staršev mariborskih šol Alen Bastič. Točno koliko učencev je danes ob 9.02 za deset minut prekinilo pouk, zazdaj ne zna povedati, saj še nima vseh zbranih podatkov. V aktiv je sicer vključenih 28 osnovnih šol iz Maribora in širše okolice, piše STA.

Želijo opozoriti, da obstajajo drugi načini varnega izobraževanja

Po večmesečnem izvajanju pouka na daljavo želijo opozoriti odločevalce, da obstajajo tudi drugi načini varnega izobraževanja. "Želimo, da deležniki poiščejo načine, kako bi omogočili učencem, da se lažje vključijo v šolo, ker trenutno prihaja do upada motivacije in drugih stisk pri otrocih," je pojasnil Bastič. "Veseli bomo vsakršne spremembe, ki bo pripomogla k izboljšanju trenutnega stanja," je dodal.

V aktivu izpostavljajo, da so slovenske šole zaprte najdlje v Evropi, s tem pa se učencem povzroča velika škoda. Poleg znanja, ki ga zdaj že skoraj štiri mesece večina učencev pridobiva na daljavo, ima šola po njihovih navedbah tudi socializacijski pomen, na katerega se žal pozablja.

"Zdi se nam spodbudno, da so se srednješolci lotili problematike aktivno, zato smo se odločili, da jih podpremo. Ne gre za to, da protestiramo, ampak podpiramo idejo, naj se razišče, kaj vse je v dani situaciji še mogoče spremeniti. Prepričani smo, da sploh še nismo izčrpali vseh možnosti, denimo modelov B in C," je še navedel Bastič.

Želijo dati glas vsem, ki so predolgo doma

Po njegovih besedah gre za solidarnostno gesto, s katero želijo dati glas vsem, ki so že predolgo doma. Med šolami, ki so se pridružile tej gesti, je Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, kjer se po besedah ravnateljice Lidije Todorović strinjajo, da je trenutno stanje nevzdržno, zato je nujno poiskati boljše rešitve. "To traja že predolgo in otroci tega več ne zmorejo. Želimo si, da se vsaj še četrti in peti razredi vrnejo v šole, najbolje pa kar vsi, ker smo že vsi utrujeni," je dejala.

Pojasnila je, da je v trenutnih razmerah zelo težko organizirati skupne akcije, zato je tudi današnji potek in obseg prekinitve pouka na daljavo težko oceniti. Načelno so se ravnatelji po njenih besedah dogovorili, da na kratko prekinejo pouk vse šole, "če le nimajo na urniku kakšnih aktivnosti, ki jih ni mogoče prekiniti", poroča STA.