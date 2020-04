V Ljubljani zagoreli komunalni odpadki

V Ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) so popoldne zagoreli komunalni odpadki. Požar so gasilci že pogasili, so za STA pojasnili v Gasilski Brigadi Ljubljana. Gasilci morajo sedaj območje, kjer so zagoreli odpadki, še prekopati, da preprečijo možnost ponovnega vžiga.