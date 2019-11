V Ljubljani nameščajo še zadnje praznične luči #foto

Delavci, ki so Ljubljano začeli krasiti že sredi oktobra, so danes praznične luči nameščali na smreki sredi Prešernovega trga. Njihovo delo je skoraj pri koncu, luči pa se bodo prižgale prihodnji petek.

Delavci Javne razsvetljave so začeli Ljubljano krasiti sredi oktobra in so še vedno na misiji napeljave prazničnih luči po strogem središču mesta. Danes so jih nameščali na smreki sredi Prešernovega trga, sicer pa je njihovo praznično delo skoraj pri koncu.

Praznične luči se bodo prižgale prihodnji petek, 29. novembra, ob 17.15, gorele pa bodo vse do 5. januarja 2020.

Foto: Ana Kovač Ljubljano bo poleg praznične razsvetljave več kot en mesec lepšalo tudi devet dreves, najvišje pa bo kot vedno stalo sredi Prešernovega trga.

S prižigom lučk tudi začetek prazničnega programa

S prižigom lučk se bo 29. novembra začel letošnji praznični program. Odprli se bodo sejmi na Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter Cankarjevem, Gallusovem in Petkovškovem nabrežju.

Na stojnicah bo klasična praznična ponudba: kupiti bo mogoče modne dodatke, izdelke slovenskih oblikovalcev, kape, rokavice, šale, izdelke domače in umetne obrti, slovenske kulinarične izdelke, sladice, med, žganje in praznične spominke.

Foto: Ana Kovač Ob stojnicah bodo stale še nepogrešljive gostinske hišice s kuhanim vinom, toplim čajem, likerji ter ponudbo klobas, jedi z žara in druge hrane, ponudniki bodo razpršeni po vsem starem mestnem jedru.

