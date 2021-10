V Ljubljani bo ta konec tedna motena ali celo prekinjena oskrba s toploto

Zaradi posega pri gradnji plinsko-parne enote bo lahko ta konec tedna v Ljubljani, še posebej na območju Šentvida, Viča, severnega Bežigrada in Most, motena ali celo prekinjena oskrba s toploto, so sporočili iz Energetike Ljubljana. Poseg bo potekal od petka ponoči do nedelje zjutraj, so pojasnili in uporabnike prosili za razumevanje.