V Kopru domačine sredi noči zbudil nenavaden hrup #video

Zadnji dve noči nekateri v Kopru in okolici spijo težje kot običajno. Zaradi nenavadnega hrupa, ki je v zaledju zatresel celo stekla, je bilo minulo noč med domačini tudi nekaj preplaha. Izkazalo se je, da glasno ropotanje prihaja iz pristanišča, natančneje s 360-metrske kontejnerske ladje Katrina. Slišalo se ga je celo več kot 15 kilometrov stran, do Črnega Kala. Budilo je domačine v pet kilometrov oddaljenih krajih Markovcu in Semedeli.