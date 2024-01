Kandidata za vodenje kmetijskega resorja je predsednik vlade izbral že pred novim letom, a naj bi s predlogom za njegovo kandidaturo še počakal, ker je bil Adamič zaradi prej dogovorjenih obveznosti zadržan v tujini.

Upokojeni major, ki se ukvarja z gojenjem koz

Adamič prihaja iz vrst Gibanja Svoboda, njegovo poklicno pot pa je zaznamovalo predvsem delovanje v Slovenski vojski. Na biotehniški fakulteti v Ljubljani je študiral zoologijo, danes se ukvarja z gojenjem koz.

Ministrskega kandidata najprej čaka predstavitev pred matičnim delovnim telesom DZ. Po poslovniku DZ se mora namreč kandidat za ministra najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga morajo na seji potrditi še poslanci. Zaslišanje kot tudi potrditev novega ministra v DZ je torej pričakovati prihodnji teden.

Šinkova je morala oditi

Predsednik vlade je kandidata za izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja iskal po tistem, ko je po izgubi zaupanja državnemu zboru oktobra predlagal razrešitev tedanje ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko. Goloba je zmotil predvsem njen odziv in branjenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po tistem, ko se je izkazalo, da so slovenski potrošniki zaužili več ton sadja z vsebnostjo pesticidov. Vodenje kmetijskega ministrstva je zatem začasno prevzel obrambni minister Marjan Šarec.