V begunjskem Elanu izbruhnil manjši požar

V begunjskem Elanu je danes dopoldan zagorelo. Do vžiga je prišlo med delovnim procesom v eni od proizvodnih hal, kjer izdelujejo plovila. Zaposleni so požar že sami pogasili, na pomoč pa so jim priskočili tudi gasilci iz okoliških krajev. Požar ni povzročil večje škode.

Foto: Vid Ponikvar

Kot so pojasnili v Elanu, je danes nekaj čez 10. uro prišlo do manjšega požara, ki so ga takoj pogasili tovarniški protipožarni sistemi ob pomoči lokalnih gasilcev. Poškodovanih ali premoženjske škode pa ni bilo.

Vodja intervencije, poveljnik Gasilske zveze Radovljica Janez Koselj je povedal, da je prišlo do vžiga med delovnim procesom, ne ve pa, kaj točno je zagorelo. Delavci so ob vžigu že sami začeli gasiti požar in material odnesli iz hale. Vklopil se je tudi škopilni sistem za gašenje. Za vsak slučaj, če bi se požar razširil, pa so poklicali gasilce iz okoliških društev.

Požar so do prihoda gasilcev že obvladali

Gorelo je na le nekaj kvadratnih metrih in zaposleni v Elanu, kjer imajo v varnostni službi zaposlene tudi lastne gasilce, so požar do prihoda gasilcev že obvladali. Kot je povedal Koselj, je bila ob njihovem prihodu zadeva že pod nadzorom. Tako so le preverili, da se požar ni razširil, in prezračili halo, v kateri je bilo precej dima.

V intervenciji je sodelovalo 38 gasilcev s sedmimi vozili iz petih gasilskih društev. Koselj je pohvalil tudi dobro sodelovanje z Elanovimi gasilci, s katerimi se redno srečujejo in izobražujejo.