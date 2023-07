Utopitev v Kolpi: 55-letnik kljub hitri pomoči občanov umrl

Ob 16.45 so bili novomeški policisti obveščeni, da občani na obrežju reke Kolpe na območju Vinice oživljajo moškega, ki naj bi se utopil v reki. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so nadaljevali z oživljanjem, vendar je 55-letnik kljub temu umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

O dogodku sta bila obveščena tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.