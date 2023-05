Umrl je slovenski zlatar Tomislav Loboda

"Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil vsem nam drag in velik človek," so zapisali na Facebook strani Zlatarstva Tomislava Lobode.

"Poskrbel je, da nikoli ne bo pozabljen in da bo njegova zapuščina trajala, skozi njegove potomce, ljubezen do življenja in nakita, ki nam jo je privzgojil in z njo navduševal tudi vse vas," so ob obvestilu, da je v 88. letu umrl Tomislav Loboda, še zapisali na uradni Facebook strani.