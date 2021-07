Umrl je Dario Cortese

Umrl je priznani strokovnjak za divje rastline in avtor več knjig Dario Cortese, so sporočili njegovi bližnji na družabnih omrežjih. Cortese, nekdaj tudi znan urednik na Radiu Študent, je ves čas zagovarjal tezo, da take prehranske moči in takega bogastva okusov, kot jih nudijo užitne divje rastline, ni moč kupiti.

"Ko to sploh še ni bilo popularno, je Dario na radiu skrbel za 'zdravo življenje', z vsemi divjimi rastlinami in blagodejnimi strupi vred, s čimer se je − poleg čaja in piva − zelo intenzivno kot pisec, avtor, predavatelj, vodja delavnic, urednik in izdajatelj ukvarjal tudi v zadnjih letih," so na svoji strani na Facebooku o Corteseju, inženirju agronomije, zapisali na Radiu Študent.

"Verjetno bi nas velika večina še vedno hodila brezbrižno mimo rastlin, misleč, da gre zgolj za neuporaben plevel, če ne bi prav Dario vestno krepil našega znanja o naravi," so ob Cortesejevi smrti zapisali v reviji Sensa.