Tržni inšpektorat je bil preko sistema Safety Gate obveščen o umiku električnega pekača za sendviče blagovne znamke Pancerka kitajskega izdelovalca Ningbo Aobao Electrical Appliance Company. Izdelek, na voljo prek spletne tržnice Temu, umikajo iz prodaje, ker ni v skladu z zahtevami direktive EU o nizki napetosti in s standardom EN 60335-2-9.

Model opekača je ABS505, serijska številka pa BD000487.

Tržni inšpektorat priporoča, da uporabniki izdelka ne uporabljajo, ker je ohišje priključnega konektorja neustrezno, saj se lahko po pogostem sestavljanju in razstavljanju sname, zaradi česar ne zagotavlja več zaščite pred električnim udarom.

Ugotovljeno je bilo tudi prekomerno segrevanje napajalnega kabla, ki presega najvišjo dovoljeno vrednost, kar lahko povzroči poškodbo kabla in poveča tveganje za pregrevanja in nastanek požara, so še navedli.