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Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
16.25

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic krompir odpoklic izdelka

Sreda, 24. 6. 2026, 16.25

1 ura, 20 minut

Pozor: odpoklic več vrst krompirja, ne jejte ga!

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,87
krompir, kuhan krompir | Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živil ne uporabijo. Za vračilo živila naj se obrnejo na mesto nakupa, so dodali. | Foto Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živil ne uporabijo. Za vračilo živila naj se obrnejo na mesto nakupa, so dodali.

Foto: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec kuhanega krompirja v rezinah TopGastro nemškega proizvajalca Elbtaler, v katerem so odkrili vsebnost žveplovega dioksida v koncentraciji, ki predstavlja tveganje za zdravje vseh potrošnikov. Enako vsebnost žveplovega dioksida so odkrili v vzorcu kuhanega krompirja (pariški mini) Grocholl nemškega proizvajalca Elbtaler. Za oba izdelka tako velja odpoklic.

Kuhan krompir TopGastro nemškega proizvajalca Elbtaler:

Serijska oznaka izdelka je 26165, rok uporabe pa 17. avgust 2026. Ime živila je krompir kuhan rezine TopGastro, pakiran pa je v vrečkah po pet kilogramov.

Dobavitelj v Sloveniji je podjetje Kvibo iz Tržiča, distribuirali so ga še podjetje PEMS, trgovska družba Engrotuš in nekateri obrati javne prehrane.

Kuhan krompir (pariški mini) Grocholl nemškega proizvajalca Elbtaler:

Serijska oznaka izdelka je 26183, rok uporabe pa 29. avgust 2026. Ime živila je krompir kuhan pariški mini Grocholl, pakiran pa je v vrečkah po dva kilograma.

Dobavitelj v Sloveniji je podjetje Kvibo iz Tržiča, distribuirali so ga tudi nekateri obrati javne prehrane.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živila ne uporabijo. Za vračilo živila naj se obrnejo na mesto nakupa, so dodali.

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