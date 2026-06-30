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Avtorji:
L. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
9.27

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
barva las zdravje strup

Torek, 30. 6. 2026, 9.27

26 minut

Odpoklic barve za lase Profix Organics Henna Black, permanentna črna barva za lase v prahu, 60 g

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
barva za lase | Permanentna barva za lase, ki zaradi vsebnosti PPD škoduje zdravju. | Foto STA

Permanentna barva za lase, ki zaradi vsebnosti PPD škoduje zdravju.

Foto: STA

Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu barve za lase Profix Organics Henna Black proizvajalca CE. way Regulatory Consultants Ltd.

Izdelek lahko škoduje zdravju zaradi vsebnosti PPD (p-fenilendiamina) v kombinaciji z odsotnostjo sklopitvenih komponent, dolgotrajnim časom delovanja izdelka na laseh v stiku z lasiščem, možno prisotnostjo reakcijskih produktov z genotoksičnimi in senzibilizirajočimi lastnostmi ter prisotnostjo prepovedane snovi briljantno zeleno.

Številka serije je 098292, barkoda pa 4053743392488.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

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