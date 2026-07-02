Odpoklic LED igrače - projekcijske svetilke za otroke

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Njihova prodaja poteka prek spletne tržnice TikTok, vendar se lahko podobne igrače različnih proizvajalcev tržijo na številnih spletnih platformah. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj lahko neposredno gledanje svetlobnega snopa diode LED poškoduje vid.

Zdravstveni inšpektorat obvešča, da izdelek sicer ni bil distribuiran potrošnikom v Sloveniji, vendar ker lahko potrošniki kupijo take ali podobne igrače na številnih drugih spletnih straneh, jim svetujejo previdnost.