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Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
14.44

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka igrača

Četrtek, 2. 7. 2026, 14.44

57 minut

Odpoklic LED igrače - projekcijske svetilke za otroke

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
igranje, igrače | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zdravstveni inšpektorat RS je iz prodaje odpoklical projekcijske svetilke za otroke.

LED igrača | Foto: Zdravstveni inšpektorat RS Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Njihova prodaja poteka prek spletne tržnice TikTok, vendar se lahko podobne igrače različnih proizvajalcev tržijo na številnih spletnih platformah. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj lahko neposredno gledanje svetlobnega snopa diode LED poškoduje vid.

Zdravstveni inšpektorat obvešča, da izdelek sicer ni bil distribuiran potrošnikom v Sloveniji, vendar ker lahko potrošniki kupijo take ali podobne igrače na številnih drugih spletnih straneh, jim svetujejo previdnost.

odpoklic odpoklic izdelka igrača
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