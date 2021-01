Umetnice in umetniki zaskrbljeni nad problematiziranjem razstave v Rimu

Enaindvajset slovenskih umetnic in umetnikov je danes v skupni izjavi izrazilo zaskrbljenost, potem ko so slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj ter ministrstvi za kulturo in zunanje zadeve prejšnji teden problematizirali sodelovanje Moderne galerije pri razstavi Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije v rimskem muzeju MAXXI.

V skupni izjavi za javnost so zapisali, da razstavo organizira in v celoti financira Nacionalni muzej sodobne umetnosti 21. stoletja MAXXI v Rimu kot eden najpomembnejših svetovnih muzejev sodobne umetnosti, k njenemu oblikovanju pa so povabili slovensko strokovnjakinjo, mednarodno priznano, nagrajeno in uveljavljeno kustosinjo sodobne umetnosti Zdenko Badovinac, piše STA.

"To je prvi primer, ko kustosinja iz Slovenije kurira tako veliko razstavo v centralni in najpomembnejši instituciji ene od zahodnoevropskih držav. Povabilo prestižne institucije slovenski kustosinji in sodelovanje 14 slovenskih umetnic in umetnikov na razstavi v muzeju MAXXI bi moralo za Republiko Slovenijo predstavljati izjemno diplomatsko priložnost," so prepričani umetniki.

Slovenski veleposlanik v Rimu je v depeši, ki jo je prejšnji teden javnosti razkril tednik Mladina, razstavi nasprotoval predvsem zato, ker je projekt povezan s tematiko nekdanje Jugoslavije in ker ne predstavlja dosežkov slovenske umetnosti. Kot so poudarili umetniki, na razstavi sodeluje 14 umetnic in umetnikov iz Slovenije z deli, nastalimi po osamosvojitvi Slovenije. Poudarili so tudi, da sta "naša pretekla in sedanja umetnost neločljivo povezani z bivšim skupnim kulturnim prostorom".

Po oceni umetnikov "takšno ravnanje pomeni odrekanje podpore projektu, ki Slovenijo promovira kot prostor, sposoben enakovredne komunikacije z najbolj prestižnimi prostori sodobne umetnosti. Kot že pogosto v preteklosti tudi tokrat kulturna politika privilegira nadzor notranjega in političnega vrednotenja umetnosti, s tem pa zamuja ter izključuje možnosti, ki jih umetnost odpira internacionalno."

Bo razstava v Moderni galeriji odpovedana?

Umetnike skrbi, da depeša v resnici predstavlja samo uvod v odpoved gostovanja te razstave v Sloveniji. Ministrstvi za kulturo in za zunanje zadeve po njihovih besedah s svojim stališči postavljata pod vprašaj prenos razstave iz muzeja MAXXI v Rimu v Moderno galerijo v Ljubljani, kjer je razstava načrtovana za konec letošnjega leta. S tem bi občinstvu v Sloveniji onemogočili ogled, Moderni galeriji, osrednji nacionalni instituciji za moderno in sodobno umetnost, pa poglabljanje pomembnih mednarodnih povezav, so še zapisali v izjavi.

Izjavo so podpisali Nika Autor, Maja Smrekar, Jasmina Cibic, Đorđe Balmazović, Žiga Kariž, Janez Janša, Janez Janša, Ištvan Išt Huzjan, Marjetica Potrč, Andrej Škufca, Marko Pogačnik, Marko Peljhan, Anja Medved, Jože Barši, člani skupine Irwin Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik ter Matej Stupica in Lenka Đorojević.

Kunstelj je v depeši problematiziral razstavo v luči 30-letnice Slovenije, na ministrstvih pa so se strinjali, da razstava ne more biti del praznovanja obletnice ali programa slovenskega predsedovanja Svetu EU. V Moderni galeriji so za STA pojasnili, da o nasprotovanju veleposlanika razstavi niso bili obveščeni, piše STA.