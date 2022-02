Tri dobre navade pri ogrevanju in hlajenju prostorov, ki ne obremenjujejo okolja

Oglasno sporočilo

Slovenci nismo v vrhu le po športnih dosežkih, kot zelo pozitivno lastnost Slovencev lahko navedemo naše zavedanje o podnebnih spremembah. Ozaveščenost Slovencev, da se podnebne spremembe dogajajo, da so suše, vročinski valovi in poplave dejstvo, je visoka. Nismo zanikovalci podnebnih sprememb, lahko pa marsikaj naredimo, da prispevamo k trajnostnemu razvoju in tako ohranjamo okolje.

Temperaturni ekstremi so postali vsakoletni pojav. Notranji bivalni in delovni prostori, ki poleti potrebujejo hlajenje in pozimi ogrevanje, posledično povečajo porabo energije, kar pa povzroča znatne okoljske obremenitve. Vseeno lahko sami kot uporabniki ogrevalnih in klimatskih naprav do okolja ravnamo zelo odgovorno.

Tri dobre navade za čim manjše obremenitve okolja

V Astechu, ki je največji serviser HVAC-sistemov, to so naprave za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo, uporabnikom priporočajo tri okoljsko odgovorne prakse.

Prva dobra navada: Pri ogrevanju ali hlajenju je smiselno, da imamo delovanje naprav optimalno nastavljeno. Tudi pri HVAC-napravah velja zlato pravilo, da pretiravanje ni zdravo. Pretiravanje s temperaturnimi nastavitvami povzroči večjo porabo energije, izkoristek ogrevalne ali klimatske naprave pa je občutno manjši. Če nastavimo temperaturo na smiselno vrednost, ki je za nas še sprejemljiva, bo energetska poraba manjša, učinkovitost naprave bo večja, kar se bo pokazalo tudi s hitrejšim dosegom nastavljene temperature.

Druga dobra navada: Pri uporabi hladilnih ali grelnih elementov poskrbimo za njihov ustrezen časovni vklop in izklop. Izogibajmo se navadi, da je treba prostore ves čas hladiti ali ogrevati, ko niso v uporabi. To naj bo prilagojeno funkcionalni uporabi bivalnih in delovnih prostorov. Z optimizacijo delovanja se obraba naprav zmanjša, posledično pa se podaljša njihova življenjska doba.

Tretja dobra navada: Poskrbimo za ustrezno vzdrževanje in strokovno servisiranje. Dober serviser bo poskrbel za optimalno in pravilno delovanje naprav. Naprave bodo delovale z večjim izkoristkom, kar pomeni, da je obremenitev okolja manjša.

