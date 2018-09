Trajnostna rešitev, ki nas bo spremljala pri vseh nakupih

Plastika je popolnoma zasitila naš vsakdan, večinoma po nepotrebnem, kar potrjujejo srhljivi podatki: kar 50 odstotkov proizvedene plastike uporabimo samo enkrat in jo takoj odvržemo. Globalna težava ostajajo plastične vrečke – samo v Sloveniji vsak izmed nas v povprečju uporabi od 130 do 150 vrečk na leto, vendar vsake od teh ne uporabljamo v povprečju več kot 30 minut. Naj bodo takšne številke dokončna budnica, da spremenimo svoje vsakodnevne navade.

Živali se pogosto nevede hranijo s plastičnimi vrečkami, ki jih nemarno puščamo v našem okolju. Foto: Thinkstock

Plastika je ena večjih težav sodobnega človeka predvsem zaradi ogromne količine odpadkov, ki nenadzorovano pristanejo v naravi in tako ogrožajo ves ekosistem. Velik del takšnih odpadkov predstavljajo plastične vrečke. Čeprav smo se v zadnjih desetletjih navadili, da nam plastične vrečke olajšujejo vsakdan, pa prav zaradi njihove izrabe uničujejo naše okolje: v morju se vanje pogosto zapletejo živali, ki zaradi tega lahko tudi poginejo, puščamo jih v naravi in s tem ogrožamo bivanje številnih živalskih vrst, ki se z njimi nevede hranijo. Zastrupljene živali prek prehranske verige te strupe prenesejo tudi do nas, kar lahko povzroči številne bolezni.

Naše okolje postaja vedno bolj žrtev naše brezbrižnosti. Že če se podamo na krajši sprehod v sosednji gozd, bomo lahko zelo hitro naleteli na zavržene smeti, med katerimi prevladuje plastika oziroma plastične vrečke.

Zakaj so plastične vrečke težava, ki jo moramo odpraviti?

Navadili smo se, da pri vsakem nakupu dobimo novo plastično vrečko in po malo bolj zajetnem ''šopingu'' lahko domov prinesemo tudi do pet vrečk, ki navadno romajo v smeti, največkrat kar med mešane odpadke. Plastične vrečke so postale udobna razvada sodobne družbe, ki zastruplja naše življenje. Plastične vrečke namreč razpadejo na mikroplastiko, ki zastrupljajo zemljo, vodo in zrak ter prehajajo v prehrambni cikel živali in ljudi, kar lahko povzroči številne bolezni.

Po nekaterih podatkih naj bi bilo kar 83 odstotkov vode iz vodovoda onesnažene z mikroplastiko. Foto: Thinkstock

Prav mikroplastika postaja eden glavnih izzivov sodobne družbe, z njo onesnažujemo vodo, tudi pitno. Po nekaterih podatkih naj bi bilo kar 83 odstotkov vode iz vodovoda onesnažene z mikroplastiko.

Številke, na katere nismo ponosni:

Kaj lahko naredimo že danes?

Spremembe so nujne in z njimi ne smemo več odlašati. Če želimo prispevati k lepšemu in boljšemu okolju, moramo ukrepati takoj. Vsak izmed nas lahko prispeva svoj košček mozaika, predvsem s spremembo svojih navad in bolj premišljeno uporabo plastike.

In katere so tiste vsakdanje navade, s katerimi lahko zmanjšamo porabo plastike?

#Pametni nakupi: imejte vedno pri sebi svojo nakupovalno vrečko za večkratno uporabo in ne kupujte novih pri vsakem nakupu. Prav v ta namen HOFER predstavlja trajnostno vrečko Manj je v(r)eč iz bombaža fairtrade. Trajnostna vrečka vas bo pri nakupih spremljala veliko dlje od običajne plastične vrečke, hkrati pa boste še poskrbeli za lepše okolje. Vzdržujete jo preprosto, z ročnim pranjem. Podjetje HOFER se je pri projektu povezalo z Ekologi brez meja, ki jim bodo namenili pet centov od vsake prodane vrečke za projekt Očistimo vode v sklopu akcije Očistimo Slovenijo.

#Bodite zgled: Odrasli oziroma starši smo lahko vedno dober zgled za najmlajše – s svojim ravnanjem in navadami. Imejte vedno pri sebi bombažno vrečko in se izogibajte nakupu plastičnih. Tudi v trgovinah, kjer vam jih ponujajo brezplačno, se jim odpovejte in nakupljeno blago raje zložite v svojo bombažno.

#Domača reciklaža: plastične vrečke imajo lahko tudi drugačno funkcijo. Preverite kanal na YouTubu, ki je poln idej, kako vrečki podaljšati življenje. Ste denimo vedeli, da iz plastičnih vrečk lahko skvačkate preprogo?

#Ločujte odpadke: s tem boste poskrbeli tako za pravilni odvoz kot reciklažo. Plastične vrečke odvrzite v ustrezni zabojnik, nikakor pa ne spadajo na tla.

Pridružite se veliki mednarodni akciji

K večjim premikom in spremembam v čistejše okolje pa lahko prispevate tudi tako, da se pridružite veliki mednarodni akciji, ki bo potekala 15. 9. 2018. Na ta dan bo Društvo Ekologi brez meja pripravljalo že tretjo izvedbo okoljevarstvene akcije Očistimo Slovenijo, tokrat pod geslom ŠE ZADNJIČ!

Akcija bo del največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva, World Cleanup Day 2018, ki bo na isti dan potekal v 150 državah! Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost in zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo.

Akciji se bodo v sklopu korporativnega prostovoljstva pridružili tudi HOFERjevi zaposleni.

Kako se lahko prijavim na akcijo Očistimo Slovenijo?

Izpolnite obrazec in postanite del tako pomembne zgodbe.