Tonin: Naj se posli preiščejo do potankosti

Tonin zahteva transparentno in neodvisno preiskavo vseh poslov, hkrati pa je znova poudaril, da ni prav, da se kriminalizira kar vse ponudnike in javne uslužbence, ki "so v tistih kritičnih časih pregorevali, da bi Sloveniji zagotovili zaščitno opremo". "To ni fer in te ljudi moramo zaščititi," je izpostavil in dodal, da pa je morebitne "vojne dobičkarje", ne glede na to, kako se pišejo in kateri stranki pripadajo, treba sankcionirati, povzema STA.

Na koncu se vedno izkaže resnica ... V zadnjih 14. dneh sem bil tako jaz kot moja mama žrtev številnih orkestriranih, ... Posted by Matej Tonin on Friday, 1 May 2020

Gale: Tonin ni posredoval pri poslu

Toninu so sicer nekateri očitali vpletenost v posel s podjetjem Acron, v katerem je zaposlena njegova mama. A je uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale na četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija ponovil, da ni bil Tonin tisti, ki bi posredoval pri poslu.

Dobavili ventilatorje, ki niso bili primerni?

So se pa na oddaji odprla nekatera nova vprašanja pri poslu s podjetjem Geneplanet, ki je dobilo predplačilo za dobavo medicinskih ventilatorjev, za katere naj bi tričlanska strokovna komisija ocenila, da niso primerni za predihavanje bolnikov s covid-19, a naj bi imeli tudi drugo strokovno mnenje, piše STA.

Na oddaji so po pisanju STA izpostavili tudi vlogo državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade Jelke Godec, ki je pri nabavah sodelovala še kot poslanka SDS oziroma, kot je dejala sama, kot bodoča državna sekretarka.

Prav tako naj vse prispele ponudbe ne bi bile pregledane.

Opozicija napovedala interpelacijo, vlada poročilo

Opozicija se je že na predhodna razkritja o nabavah opreme odzvala z napovedjo parlamentarne preiskave in interpelacije najmanj proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku. Vlada pa je naložila resorjem, naj pripravijo poročilo. Ta je bil na mizi vladne ekipe že na dveh sejah, a obravnave še ni zaključila. Kdaj jo bo nadaljevala, ni znano. Počivalšek je sicer očitke že večkrat zanikal in s prstom pokazal na zavod za blagovne rezerve, ki da je podpisoval pogodbe z dobavitelji.