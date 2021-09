To je trgovina, v kateri je 70 odstotkov vseh izdelkov slovenskih

Oglasno sporočilo

Veliki, mali in vsi vmes

V Sparu Slovenija se že dolgo zavedajo pomena lokalno pridelane hrane in kratkih transportnih poti, zato veliko truda in energije vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane.

Vzdrževanje dobrih odnosov jih je pripeljalo do točke, na kateri se lahko pohvalijo s ponudbo, v kateri je večina izdelkov slovenskega porekla.

Pri trgovcu pravijo, da so jim pomembni vsi slovenski dobavitelji, zato na njihovih policah poleg izdelkov priljubljenih slovenskih blagovnih znamk ponujajo tudi pridelke majhnih, idiličnih tradicionalnih kmetij in izdelke inovativnih slovenskih podjetij.

Moka iz mlina z 200-letno tradicijo

Če pekovske izdelke kupujete v Pekarni SPAR, vam bo morda zanimivo dejstvo, da moka za pekovske izdelke prihaja iz enega od najstarejših mlinov pri nas – Mlina Korošec iz Zabovcev pri Ptuju. V starem mlinu so nekoč v enem dnevu zmleli približno tono in pol zrnja, danes pa jim sodobna oprema omogoča mletje veliko večjih količin. Na dan predelajo več kot 80 ton slovenske pšenice, rži, ajde in koruze.

Mlečni izdelki krav, ki se zunaj pasejo tudi pozimi

Kmetija Kocjančič je prva na slovenskih tleh začela z novim načinom reje krav. Krave ne živijo v klasičnih hlevih, ampak se tudi pozimi pasejo zunaj. Poleg mleka na kmetiji izdelujejo tudi ekološke mlečne izdelke.

Sodelovanje s trgovcem je pred kratkim obrodilo nove sadove – poleg tega da v trgovinah Spar ponujajo bio jogurte s kmetije, so v sodelovanju z brati in očetom Kocjančič razvili tudi bio mleko ter bio sir iz Gotenice, ki sta vam na voljo pod blagovno znamko SPAR Natur*pur.

Sadje in zelenjava z vonjem po Sredozemlju

Mnogo pridelkov na Sparovem oddelku sadja in zelenjave prihaja iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. Zadruga deluje že več kot 70 let in ima 50 aktivnih članov, ki sadje, zelenjavo in številne biološko pridelane izdelke pridelujejo na površinah, ki se raztezajo vse od Ankarana do doline Dragonje in zaledja. Pridelki rastejo v ilovnato glinasti zemlji, ki skrbi za poln okus pridelkov, ki rastejo pod sredozemskim soncem.

