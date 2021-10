Telekom Slovenije zaznava vedno večje število kibernetskih napadov

V letošnjem avgustu so v Telekomu Slovenije s pomočjo storitve Varen splet, ki jo omogočajo zasebnim in poslovnim uporabnikom, preprečili več kot pol milijona kibernetskih napadov, največ do zdaj.

V letošnjem avgustu so v Telekomu Slovenije s pomočjo storitve Varen splet, ki jo omogočajo zasebnim in poslovnim uporabnikom, preprečili več kot pol milijona kibernetskih napadov, največ do zdaj. Foto: Telekom Slovenija

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije v zadnjih dveh letih opaža izrazito povečanje števila kibernetskih napadov. Letos se je število napadov v primerjavi z lanskim letom, ki je bilo rekordno, povečalo za več kot polovico. "Število varnostnih incidentov se z vse hitrejšo digitalizacijo in delom na daljavo povečuje, v zadnjem obdobju so zelo pogosti napadi na e-poštne račune, storitve oddaljenih dostopov in storitve v oblaku, več je tudi napadov na uporabniške mobilne naprave," poudarja Rok Prešeren, direktor IKT in storitev omrežja v Telekomu Slovenije.

Ob tem so letos v Telekomu Slovenije obravnavali največ primerov, ki so bili povezani z zlorabo ali poskusom zlorabe prijavnih podatkov, s poskusom skeniranja zunanjega in internega omrežja ter z dostopom do zlonamernih ali ranljivih spletnih strani. "Stalnica so napadi onemogočanja storitev (DoS in DDoS), napadi prek t. i. spletnega ribarjenja (phishing), pri katerih opažamo porast napadov prek SMS-sporočil, napadi s pomočjo zlonamerne programske opreme ter napadi, ki izkoriščajo ranljivost aplikacij. Poleg sodobnih orodij je za zagotavljanje varnosti izjemno pomemben ozaveščen uporabnik, saj so prav uporabniki pogosto najšibkejši člen kibernetske zaščite. O kibernetski varnosti se je treba zato nenehno ozaveščati, izobraževati in usposabljati," poudarja Rok Prešeren.

Storitev Varen splet preprečila pol milijona kibernetskih napadov

V letošnjem avgustu so v Telekomu Slovenije s pomočjo storitve Varen splet, ki jo omogočajo zasebnim in poslovnim uporabnikom, preprečili več kot pol milijona kibernetskih napadov, največ do zdaj. Storitev Varen splet prepozna zlonamerne spletne strani ter uporabnike varuje pred spletnimi prevarami in prenosom škodljivih programov na računalnike in mobitele. Rešitev namreč onemogoči dostop do škodljive spletne strani, tako da je uporabnik varen tudi pred poskusi kraje ali zlorabe osebnih podatkov, kot so gesla, podatki plačilnih kartic, osebni podatki ipd.

Kibernetski napadi so usmerjeni tako proti posameznikom kot podjetjem vseh velikosti

Pri tem so še posebej ranljiva mala in srednja podjetja, ki pogosto nimajo zaposlenih varnostnih strokovnjakov ali nameščene kibernetske zaščite. V Telekomu Slovenije so zato zanje pripravili prilagojen paket storitev, ki vključuje implementacijo tehničnih rešitev, strokovno podporo in spremljanje varnostnih dogodkov 24 ur na dan. Velikim sistemom pa ponujajo dodatno podporo in svetovanje.

Podjetjem strokovnjaki ponujajo celovito upravljanje IT-infrastrukture

Strokovnjaki Telekoma Slovenije opravljajo tudi sistemske varnostne preglede, preglede skladnosti poslovanja s politiko informacijske varnosti in standardi ter z vidika ustreznosti tehničnih ukrepov glede varovanja osebnih podatkov. Podjetjem ponujajo celovito upravljanje IT-infrastrukture ter sistem upravljanja varne poslovne mobilnosti in poslovnih aplikacij na vseh napravah, tudi mobilnih.