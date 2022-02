Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva oblačno, zjutraj in deloma dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. V prihodnjih dneh se bo zjasnilo.

Čez dan se bo od severozahoda razjasnilo, popoldne bodo predvsem v severnih krajih možne manjše plohe. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo delno jasno, na jugozahodu pa pretežno oblačno. Jutri bodo dopoldne padavine, popoldne od severa razjasnitve. pic.twitter.com/pHbS710p43 — ARSO vreme (@meteoSI) February 6, 2022

Arso opozarja



Danes zjutraj in dopoldne bo severni do severozahodni veter predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji v sunkih presegel hitrost 70 km/h. Popoldne bo veter slabel.

V torek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Tudi v sredo in četrtek se bo na severovzhodu nadaljevalo jasno vreme. Drugod se bo postopno pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem že zjutraj.