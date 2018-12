Taksisti: Najbolj pestro ponoči, ko so ljudje pod vplivom alkohola in drog #video

Prevzemanje vloge staršev, prijatelja, psihologa, celo naključni prevoz trupla in ugrabitev. Vse to, v kombinaciji z jeklenimi živci, dobimo v eni sami osebi - taksistu. Zgodbe, vredne filmske adaptacije, beremo tudi v Facebookovi skupini Taxi dogodivščine. Ekipa oddaje Planet Danes je preverila, ali so zgodbe, ki jih lahko ujamemo na spletu, resnične tudi na cesti.

Pred desetimi leti se je David odločil, da se poskusi kot taksist, v tem času je doživel in preživel že marsikaj. "Rečejo ti: pelji. Ne povejo ti natanko, kam. Ti bom povedal, kje boš šel levo, kje desno, kje boš ustavil. In potem pelješ. Ne sprašuješ," je povedal.

Najbolj pestro je ponoči, ko so ljudje pijani, pod vplivom drog, pripoveduje ljubljanski taksist David. "Gredo ven, vzamejo ti ključ," je dodal. In tam jih je čakal, videl je vse, a hkrati nič, vedel je preveč. Odpeljal jih je nazaj in ni spraševal ničesar. Vse to pač pomeni biti taksist. David doda, da je sicer najbolj pestro ponoči: ljudje so takrat pijani, pod vplivom drog ...

"Pravzaprav je biti taksist tvegano, ker ne veš, koga voziš, ne veš, kaj ima s sabo, nobene pravice pa nimaš vprašati zakaj, kako, kaj," pa je dejal drugi ljubljanski taksist. Tudi zakonodaja ni na njihovi strani.

Če jim stranka ne plača, jim ostane le civilna tožba

Če jim stranka ne plača in odide iz avta, morajo za izterjavo začeti civilno tožbo. Nič bolje ni s fizično zaščito. Pa vendar obstajajo tudi tisti lepi, "nočni biseri". Včasih pride k njim stranka z otrokom in si zaželi le en krog ali dva po obvoznici, da otrok zaspi.