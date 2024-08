Tako so se v Kočevju "lotili" policistov #video

V nedeljo zvečer so policisti v Kočevju obravnavali mladoletnega voznika, ki ni upošteval njihovih navodil. V pomoč mladoletniku so prišli njegovi sorodniki in prijatelji iz romske skupnosti, ki so policiste napadli z udarci in odrivanjem ter z grožnjami poskušali preprečiti njegovo prijetje. Dva policista sta utrpela lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V romski skupnosti so nedeljsko nasilje včeraj komentirali za 24ur. Za informativno oddajo je spregovorila pripadnica romske skupnosti Đina Veselić, ki je za dogajanje obtožila policijo. Po njenih besedah "bi morali policisti zaseči avto in oditi do staršev mladoletnika, ne pa ga pretepati". Policija je navedbe Veselićeve o nasilju nad mladoletnikom zavrnila.

V romski skupnosti pa so za 24ur tudi poudarili, da prihaja do konfliktov z domačini zaradi pomanjkanja vode. V skupnosti trdijo, da jim država ne dostavlja več vode, zato so jo primorani iskati na lokalnem kopališču, kjer prihaja do "konfliktov z domačini".

Kaj se je pravzaprav zgodilo?



V nedeljo zvečer so policisti med kontrolo prometa v Kočevju začeli ustavljati voznika, ki se na njihova navodila ni odzival, je v ponedeljek poročala STA. Odpeljal je naprej, se ustavil na travniku in skupaj s sopotnikom s kraja zbežal. Policisti so mladoletnega voznika prijeli, v času postopka pa so jih napadli njegovi sorodniki in prijatelji iz romske skupnosti ter z udarci, odrivanjem in grožnjami poskušali preprečiti njegovo prijetje. Policisti so trem osumljencem odvzeli prostost.



Poleg tega je med postopkom ena osumljenka v službeno vozilo policije vrgla kamen in ga poškodovala. Policisti so vse štiri osumljence kazensko ovadili zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Prav tako so zasegli vozilo mladoletnemu vozniku.