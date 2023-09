Tako ministrstvo pojasnjuje dodatno začasno obdavčitev bank

"Razumemo, da je bančni sektor zadržan do novih davčnih obremenitev, a si kot vlada želimo, da bi tudi ta sektor pomembno prispeval k obnovi Slovenije po nedavni naravni katastrofi," so obrazložili.

"Razumemo, da je bančni sektor zadržan do novih davčnih obremenitev, a si kot vlada želimo, da bi tudi ta sektor pomembno prispeval k obnovi Slovenije po nedavni naravni katastrofi," so obrazložili. Foto: STA

Banke v Sloveniji so lani povečale svojo dobičkonosnost, ki se po navedbah ministrstva za finance še naprej povečuje. "Na podlagi analiz o stanju v sistemu predlagamo dodatno začasno obdavčitev bank v višini 0,2 odstotka bilančne vsote za obdobje petih let," so danes sporočili z ministrstva za finance.

"Predlog smo oblikovali ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (ECB) in primera španske ureditve obdavčitve, da odločitev za obdavčitev bank zahteva predhodno analizo njenega vpliva na stabilnost finančnega sistema," so namero, ki jo je v ponedeljek zvečer razkril premier Robert Golob, pojasnili na ministrstvu.

Predlog so oblikovali po posvetu z Banko Slovenije

Zavedamo se, kako pomemben del finančnega sistema so banke in kakšno vlogo ima njihovo poslovanje za finančno stabilnost države, so zagotovili in dodali, da so predlog oblikovali tudi po posvetovanju s slovenskim bančnim regulatorjem, Banko Slovenije, in da je ta "sprejemljiv tudi z vidika vpliva na bančni sektor in širše finančne stabilnosti".

Po opozorilu ECB o španskem primeru z dodatno obdavčitvijo zbrana sredstva po njihovih navedbah ne smejo biti namenjena pokrivanju primanjkljaja državnega proračuna, ampak morajo biti sredstva porabljena namensko. "Tako predlagamo, da bo dodatna obdavčitev bank vir sredstev v Skladu za obnovo Slovenije, iz katerega se bodo zagotavljala nepovratna in povratna sredstva za financiranje sanacije škode po poplavah," so navedli.

Državni proračun je imel v prvih osmih mesecih letos 8,22 milijarde evrov prihodkov in 8,96 milijarde evrov odhodkov. Primanjkljaj je tako znašal 735 milijonov evrov, je danes objavil fiskalni svet. Nekatere ukrepe po ujmi, kot so dodatna zadolžitev in dodatne davčne obremenitve, je ocenil kot prenagljene.

Začasno obdavčitev bank bodo uredili v zakonodajnem paketu

Ob tem so napovedali razmislek v smeri zagotavljanja sorazmernosti ukrepa dodatne obdavčitve. "Opravili bomo razmislek, da se pri odmeri davka upoštevajo na primer že plačana prostovoljna vplačila bank v Sklad za obnovo oziroma vplačila prispevkov bank v ta sklad iz naslova solidarnostnih delovnih sobot ali solidarnostnega prispevka," so dodali.

Napovedano začasno obdavčitev bank bodo po napovedih ministrstva uredili v zakonodajnem paketu. Ob tem so pozdravili poteze bančnega sektorja, ki se je takoj po ujmi odzval z določenimi aktivnostmi in predlogi.