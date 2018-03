Ta konec tedna nevarnost žleda in poledice, prihodnji teden znova sneg

Čeprav je polarni mraz mimo in termometri zjutraj v povprečju kažejo nekje do -6 stopinj Celzija, zime očitno še zdaleč ni konec. Že v začetku tedna prihaja nova pošiljka snega, ta konec tedna pa obstaja tudi nevarnost žleda in poledice.

Vremenoslovci te dni opozarjajo, da v nekoliko višjih delih Primorske in ponekod na Notranjskem ni izključen pojav žleda in poledice. Foto: Ana Kovač

Za nami je najhladnejše obdobje v letošnji zimi

Dnevi polarnega mraza so za nami, temperature so se nekoliko dvignile, čeprav otoplitev zaradi hladnih vzhodnih vetrov in oblačnosti ne bo izrazita, na svoji strani na Facebooku pojasnjuje agencija za okolje (Arso). "Toplejše razmere bodo v drugi polovici prihodnjega tedna, ko se bo ob jugozahodnem vetru temperatura le povzpela do okoli 10 stopinj Celzija," so med drugim zapisali.

Rahlo sneženje se bo pojavljalo v noči na nedeljo in znova v ponedeljek popoldne. Foto: Thinkstock

Čeprav je rahlo sneženje, ki je ponoči zajelo nekatere dele države, do jutra večinoma ponehalo, se zima glede na napovedi še ne namerava tako kmalu posloviti.

Danes čez dan bo pretežno oblačno brez padavin, na severovzhodu se bo celo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 0 do 2 stopinji Celzija, na Primorskem se bo ogrelo do 7 stopinj Celzija.

Že ponoči lahko predvsem v južnih delih države in notranjosti pričakujemo novo sneženje, ki ne bo obilno, na Primorskem pa dež. Po nižinah se bo pojavljala tudi megla.

Jutri bodo najnižje jutranje temperature od -4 do -1, na Primorskem do 3 stopinje Celzija. Čez dan se bodo termometri povzpeli nad ledišče, v povprečju bodo kazali nekje od 1 do 6, na Primorskem celo do 12 stopinj Celzija.

Že v ponedeljek popoldne in v noči na torek lahko znova pričakujemo občasno sneženje.

Nevarnost žleda, poledice in plazov

Zima, kakršna nas je obiskala v preteklih dneh, s seboj prinaša tudi nekaj nevarnosti, na katere opozarjajo naši vremenoslovci. Predvsem ta konec tedna se lahko pojavlja nekaj s hladnim vremenom povezanih nevšečnosti.

"V nekoliko višjih delih Primorske in ponekod na Notranjskem ni izključen pojav žleda in poledice. Temperature bodo ostale večinoma pod lediščem, le v nedeljo se bo segrelo nad ledišče. V gorah se je že povečala nevarnost snežnih plazov na 3. stopnjo. Previdno!" Arso opozarja na svoji strani na Facebooku.