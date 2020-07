Ste videli prometno nesrečo v Mariboru?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj ob 21.15 se je v semaforiziranem križišču regionalne ceste številka 430 in Papeževe ceste v Mariboru pri starem Obiju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena bela citroën C3 picasso in peugeot boxer. Policisti zaradi razjasnitve okoliščin nesreče prosijo vse morebitne očividce, da pokličejo na telefonsko številko 02/450-20-30 ali na številko 113 oziroma se zglasijo na postaji prometne policije Maribor, ki je na Ptujski cesti 117, so sporočili s Policijske uprave Maribor.