Starši, pozor: v okolici OŠ Poljane se giba sumljiv moški

V okolici Osnovne šole Poljane so prejšnji teden opazili moškega. Po oceni učencev šestega razreda je star okoli petdeset let in ima vozilo znamke mustang kovinsko modre barve s češko registracijo. Kot so navedli na šoli, je moški eni od učenk sledil, potem pa izginil.

"Učenci so o dogodku obvestili šolsko svetovalno službo, ravnali so zelo prisebno in samozaščitno. Zadevo je šoli sporočila tudi ena izmed mamic," so še navedli v šoli.

O dogajanju je šola obvestila tudi policijo in jo zaprosila, da poostrijo nadzor okolice šole. Ob tem so dodali, da bodo dogajanju okoli šole večjo pozornost posvetili tudi zaposleni in se z otroki pogovorili, kako je treba ravnati ob srečanju s tujci. Za pogovor z otroki prosijo tudi starše.