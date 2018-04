Starbucks zaradi rasizma za en dan zapira 8.000 lokalov

Ameriška veriga kavarn Starbucks bo 29. maja popoldne v ZDA zaprla več kot 8.000 svojih lokalov, ker bo skušala 175 tisoč zaposlenih podučiti o rasizmu in diskriminaciji. Odločitev je posledica nedavne odmevne aretacije dveh temnopoltih Američanov v lokalu v središču Philadelphie.

Dvojica je posedala v lokalu brez naročila in eden od uslužbencev je poklical policiste, ki so moška brez razloga aretirali. Trdila sta, da sta čakala še enega kolega, potem pa bi vsi skupaj nekaj naročili. Posnetek aretacije je zaokrožil po Ameriki in sprožil ogorčenje ter posipanje s pepelom vodilnih pri Starbucksu.

Glavni izvršni direktor Starbucksa Kevin Johnson se je moškima osebno opravičil ter obljubil spremembo kulture in obnašanja.

Aretacija je dokaz, da je rasizem v ZDA še vedno živ, čeprav ni omejen le na Starbucks. Njegove kavarne imajo sicer redno težave z brezdomci, ki v lokalih uporabljajo stranišča, resda iz preprostega razloga, ker javnih stranišč v ZDA ni. Večina restavracij in lokalov sicer dovoljuje uporabo stranišča le tistim, ki kaj naročijo.