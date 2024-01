Štajerska veterinarka objavila grozljive posnetke: potepuška psa poklala 22 jelenov

Kot je zapisala Kokotova, je bila na vstopnem mestu na ograji najdena črna pasja dlaka, v snegu pa sledovi dveh večjih psov. "Gre za enak! vzorec pokola, kot je na tem območju že viden leto dni!," je opozorila.

"Nekdo ve, kje se ta dva psa hranita in zadržujeta, pa to skriva. Sporočam vam, da ste tudi vi enako krivi za vso škodo. Vsako informacijo lahko anonimno pošljete na policijo ali UVHVVR ali meni v zasebno sporočilo," je zapisala in dodala, da "lovci za odstrel teh dveh psov potrebujejo ustrezno odločbo, v preteklosti je bila lokalna lovska družina že predmet zasebnih tožb lastnikov psov, ki so bili ustreljeni med lovom na divjad, zato si dodatnih stroškov zaradi tožb ne morejo privoščiti. Ker so v preteklosti take tožbe tudi izgubili in nato več let plačevali visoke zneske ...", je še navedla v zapisu.

Ob koncu je dodala, da je lastniku jelenov Bojanu Protnerju nastala škoda, v višini okoli 20 tisoč evrov.

Objavila je tudi fotografije grozljivega prizora.