Srečnež zadel 600 tisoč evrov, kaj bo občina z denarjem? #video

To je že drugi visok dobitek v najbolj priljubljeni igri na srečo v Sloveniji. V novo leto smo vstopili z zadetkom, vrednim 1,7 milijona evrov, ki je bil vplačan v Radečah. To je zmagoslavje ne le za srečne dobitnike, ampak tudi za občine, ki dobijo 15 odstotkov nagrade. Kaj naredijo s tem denarjem, je v Savinjski dolini preverjala ekipa Planeta.

Igre na srečo ne prinesejo veselja samo dobitnikom, ampak tudi občinam, v katerih srečneži prebivajo. Te od dobitka dobijo 15 odstotkov. Tudi ob včerajšnjem zadetku 600 tisoč evrov bo tako kar 90 tisoč evrov prejela ena izmed občin. Dobitni listek je bil kupljen v Občini Žalec, ki je pred šestimi leti že obogatela z rekordnim eurojackpotom in z davkom postavila priljubljeno in dobičkonosno pivsko fontano.

Kam bo šel denar tokrat, če spet ostane pri njih? "Za trajno mobilnost, za zdravo pitno vodo. To je področje, kjer denarja kronično primanjkuje. Ne bomo pa delali še ene fontane piva, to vas moram potolažiti," pravi žalski župan Janko Kos.

Žalec je leta 2014 postal bogatejši kar za štiri milijone evrov, sledijo Grosuplje z dobrimi tremi milijoni. Tudi oni so lani ponovili ta uspeh in pridobili še 700 tisoč evrov. Solidno so občinsko blagajno napolnile tudi Brežice, prejeli so 300 tisoč evrov, letos pa so za novo leto proračun s 255 tisoč evri obogatili v Radečah.

Občine ta denar največkrat vlagajo v infrastrukturo, obnovo bolnišnic. Definitivno najbolj odmevna je bila fontana piva v Žalcu. "Zagotovo se je izplačalo. Samo štiri odstotke dobitka, 170 tisoč evrov, smo namenili za fontano, ampak se je ta vložek multipliciral. Pravzaprav že povrnil. Od njega pričakujemo nadgradnjo, širitev turistične ponudbe," pravi žalski župan. Kar 96 odstotkov od štirih milijonov pobranega davka pa je šlo v Žalcu za druge občinske načrte.