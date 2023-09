Srečanje častnih konzulov do petka v več slovenskih mestih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter urad vlade za Slovence v zamejstvu pripravljata tretje srečanje častnih konzulov Slovenije, na katerem pričakujejo 80 konzulov z vsega sveta. V okviru srečanja, ki bo od danes do petka večinoma potekalo na Goriškem in Dolenjskem, bo častne konzule v Ljubljani sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Tretje srečanje častnih konzulov Slovenije, prvo po letu 2016, bo namenjeno utrjevanju vezi s Slovenijo in krepitvi slovenske gospodarske diplomacije, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Pogovori s predsednico in predstavniki politike ter gospodarstva

Srečanja se udeležuje 80 častnih konzulov iz več kot 50 držav, ki jih bo popoldne v predsedniški palači sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar, sicer pa bo večji del današnjega programa potekal v Novi Gorici.

Častni konzuli se bodo danes v okviru številnih diskusij, predstavitev in nagovorov srečevali s političnimi predstavniki in predstavniki več organizacij na področju gospodarstva, denimo Gospodarske zbornice Slovenije in agencije Spirit.

Program bo poleg tega vključeval terenske obiske. V četrtek bodo častni konzuli obiskali Dolenjsko, kjer si bodo med drugim ogledali grad Otočec in podjetje Krka ter se udeležili sprejema v Novem mestu pri županu Gregorju Macedoniju.

Zadnji dan srečanja pa bodo znova na Goriškem, z nagovorom v mestni hiši v Novi Gorici ga bosta otvorila župan Samo Turel ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Program bo med drugim namenjen predstavitvi projekta Evropska prestolnica kulture 2025 ter gospodarskih in turističnih potencialov regije.

O vinu in diplomaciji

Srečanje se bo sklenilo z ogledom Kleti Brda in Vile Vipolže, kjer bosta potekala okrogla miza z naslovom Vino v diplomaciji in mreženje s predstavniki lokalnih turističnih organizacij, vinarji in vinogradniki. Zbrane bo ob koncu nagovorila podpredsednica vlade ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Častni konzuli so večinoma tuji državljani, ki načeloma nimajo neposrednih konzularnih pristojnosti, temveč dopolnjujejo mrežo slovenske diplomacije. Lahko svetujejo ali nudijo koristne informacije o državi in njenem gospodarstvu, svoje delo opravljajo brez plačila, v svoji organizaciji in za svoj denar.