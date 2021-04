Sporna kampanja: zdrs ali primerno sporočilo?

Mnogi so v zadnjih dneh opazili plakate, ki opozarjajo na nasilje nad otroki in ženskami. Na enem od plakatov je otrok, na katerem sta označena "materino znamenje" in praska, pri kateri je zapisano, da gre za "očetovo znamenje", na drugem pa ženska, ki ima prav tako označeno "materino znamenje" in tudi poškodovano ustnico, kjer je zapisano "partnerjevo znamenje". Sliki sta del kampanje Društva za nenasilno komunikacijo, ki pa je naletela na številne kritike javnosti.

Javno pozivam Varuha načela enakosti k takojšnjemu ukrepanju! Tale plakat demonizira očetovstvo in meče v isti koš vse zgledne očete z nasilneži. Ni objektivno, ni vzgojno in ni sprejemljivo! Kot oče se počutim užaljenega. pic.twitter.com/rZORWidlmv — Alojz Kovšca (@AlojzKovsca) April 24, 2021

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je pozval Varuha načela enakosti k ukrepanju in dejal, "da plakat demonizira očetovstvo ter meče v isti koš vse zgledne očete in nasilneže". "Ni objektivno, ni vzgojno in ni sprejemljivo! Kot oče se počutim užaljeno."

Foto: Twitter

Naročnik oglasov, Društvo za nenasilno komunikacijo, je v sredo objavil, da je plakate umaknil. "Hvala za komentarje pod današnjo objavo prvega para podob iz kampanje Znamenja. Objava ni posredovala sporočila, ki smo ga želeli, zato smo jo umaknili," so zapisali na svojem profilu na Facebooku.