Spletne prevare imajo mnogo obrazov. Veste, kako jih prepoznati?

Oglasno sporočilo

Kampanja pazi.se ozavešča o različnih obrazih spletnih prevar in načinih, kako se pred njimi zaščitite, preden bo prepozno. Foto: Združenje bank Slovenije

Število spletnih prevar se v Sloveniji iz leta v leto povečuje. "Naraščajoče številke kažejo na to, da so spletni prevaranti vedno bolj prepričljivi, za krajo in zvabljanje osebnih podatkov in bančnih gesel izumljajo vedno nove načine. Ravno zato smo zasnovali kampanjo pazi.se, s katero želimo ljudem pomagati, da bodo spletno prevaro prepoznali, še preden postanejo njena žrtev," so poudarili na Združenju bank Slovenije.

Phishing najpogostejša spletna prevara

Poleg TV-oglasa, ki simbolično prikazuje različne obraze goljufov za spletnimi prevarami, so del komunikacije tudi plakati in spletni oglasi, ki s svojimi sporočili posnemajo najuspešnejše taktike spletnih goljufov. Izobraževalna vsebina je objavljena na družbenih omrežjih in posebni spletni strani pazi.se. Na tej so opisane vse aktualne spletne prevare, med katerimi že več let zapored prednjači phishing oziroma ribarjenje za podatki.

Če vam nekdo obljublja zelo visoke zneske ali nagrade, bodite previdni. Obstaja velika možnost, da gre za prevaro. Foto: Združenje bank Slovenije

Kako prepoznate phishing?

Najpogostejša spletna prevara se običajno začne tako, da vas prek SMS-sporočila, telefona ali e-pošte pozovejo, da kliknete na določeno povezavo ali pokličete telefonsko številko, da preverite, posodobite ali ponovno aktivirate svoj račun. Spletni goljufi običajno nočejo komunicirati prek videa ali telefona, njihova elektronska sporočila so poslana z brezplačnih javno dostopnih elektronskih naslovov, npr. Gmaila ali Yahooja. Sum, da gre za phishing, pogosto obstaja tudi, če povezave v sporočilu vodijo na neznan spletni naslov, po vpisu gesla pa je treba vpisati tudi številne druge občutljive ali osebne podatke.

Katere so preostale najpogostejše spletne prevare?

Po pogostosti spletnih prevar ribarjenju za podatki sledijo investicijske prevare, ljubezenske prevare, prevare z lažno podporo in prevare z lažnim posojilom, med prevarami v poslovnem svetu pa sta najpogostejši vrivanje v poslovno komunikacijo in direktorska prevara. Pri prvi spletni goljufi denar, namenjen poslovnemu partnerju, z vrivanjem v poslovno komunikacijo nakažejo na svoj račun, pri direktorski prevari pa prek ponarejenega direktorjevega e-naslova računovodstvo podjetja zvabijo v nakazilo denarja na račun denarnih mul. Na koncu seznama najpogostejših spletnih prevar, opisanih na pazi.se, je še nigerijska prevara, ki jo prepoznate po obljubah o (pre)velikem zaslužku, za katerega je treba vnaprejšnje plačilo.

Foto: Združenje bank Slovenije

Svojih podatkov nikoli ne razkrivajte domnevnim predstavnikom bank ali hranilnic, saj te vse vaše podatke že imajo. Če sumite, da ste bili žrtev takšne goljufije, čim prej stopite v stik s svojo banko ali hranilnico in policijo.

Naročnik oglasnega sporočila je ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE.