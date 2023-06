SPAR skrbi za boljši jutri

Oglasno sporočilo

Odgovornost do okolja, trajnostno ravnanje in spodbujanje ljudi k različnim praksam za varovanje okolja – to so vrednote, ki jim SPAR Slovenija sledi v sklopu svojega trajnostno naravnanega projekta Skupaj za boljši jutri. Med drugimi si aktivno prizadevajo tudi za ohranjanje čistosti slovenskih voda, zato podpirajo čistilne akcije Slovenske potapljaške zveze.

Foto: Spar

Najbolj nas ogroža plastika

Ali ste vedeli, da odrasel prebivalec Slovenije na leto povprečno porabi med 130 in 150 plastičnih vrečk, vsako pa uporablja največ 30 minut?*

SPAR Slovenija v iniciativi Skupaj za manj plastike, ki je del trajnostnega projekta Skupaj za boljši jutri, izpostavlja pomembnost ločevanja odpadkov ter spodbuja k manjši rabi plastičnih vrečk z uporabo vrečk za večkratno uporabo in mrežastih vrečk za sadje in zelenjavo. Svoji ekološki zavezi pa sledijo tudi z zmanjševanjem količine plastične embalaže - uporabljajo biorazgradljive materiale in spodbujajo večkratno uporabo embalaže, nakupovanje z lastno embalažo, povratno embalažo ter v rinfuzi.

V videu si oglejte, kako se je Sparovega izziva - trajnostnega nakupovanja – lotil voditelj Nik Škrlec.

Odpadno jedilno olje lahko oddate v poseben zbiralnik v 2 trgovinah – v Grosupljem in Mariboru - in za to prejmete dobropis. Foto: Spar

Za okolje bi morali skrbeti vsi

V Sparu sta trajnostno delovanje in skrb za okolje prioriteta in del strateške usmeritve, zato kupce vseskozi spodbujajo k različnim trajnostnim praksam.

Javnost nagovarjajo k ustreznemu ravnanju z odpadki. S testnim preizkušanjem zbiranja odpadnega jedilnega olja v dveh trgovinah – v Grosupljem in Mariboru - pozivajo uporabnike, da odpadno jedilno olje oddajo v posebne zbiralnike ter na ta način pripomorejo, da se to odlaga na ustrezen način. Za dobro delo jih nagradijo z dobropisom za nakup v Sparu.

V Sparu so naredili še korak naprej v svojem trajnostnem delovanju ter sprejeli zavezo k ukinitvi uporabe pesticida glifosat pri nacionalnih živilskih izdelkih trgovinske znamke SPAR.

Sparove blagovne znamke preverjeno ne vsebujejo pesticida glifosat. Foto: Spar

Spar pomaga čistiti slovenske vode že šesto leto

V podjetju SPAR Slovenija že od leta 2017 podpirajo Slovensko potapljaško zvezo (SPZ) kot njen ekološki sponzor ter si prizadevajo za zmanjšanje onesnaženosti slovenskih rek, jezer in morja ter ohranjanje vodnih ekosistemov. V vseh teh letih so pomagali pri čiščenju Ljubljanice, Mure, Drave, Save, Ščavnice, Krke, Soboškega in Blejskega jezera ter obale Fiese.

Ljubljanica je čistejša za skoraj tono odpadkov. Foto: Spar

S Sparovo pomočjo letos že očiščena Ljubljanica in Blejsko jezero

Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2023, je potekala 32. čistilna akcija Ljubljanica 2023. Čiščenje Ljubljanice in njenih nabrežij so izvedli v Društvu za podvodne aktivnosti Vivera pod okriljem Slovenske potapljaške zveze (SPZ) in v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, akcijo pa je že šestič zapored podprlo podjetje SPAR Slovenija. Potapljači, ribiči, gasilci, reševalci, čolnarji, okoljevarstveniki in prostovoljci so iz reke potegnili za skoraj tono odpadkov, ki so si jih na Čevljarskem mostu nato lahko ogledali vsi mimoidoči.

V videu voditelja Nika Škrleca si lahko ogledate, kako je potekala akcija ter se potopite na dno Ljubljanice.

Potapljači so iz Blejskega jezera potegnili skoraj pol tone odpadkov. Foto: Spar

V 30. čistilni akciji Blejskega jezera , ki je potekala 20. maja 2023, so združili moči člani Društva za podvodne dejavnosti Bled (DPD Bled). Ti so pod okriljem Slovenske potapljaške zveze (SPZ) ter v sodelovanju z Mestno občino Bled, Ribiško družino Bled, Infrastrukturo Bled, Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB), blejskimi gasilci, reševalci, okoljevarstveniki ter potapljači s Hrvaške in Srbije očistili jezero in njegovo okolico za skoraj pol tone odpadkov.

K čiščenju pa je pripomogel tudi SPAR Slovenija, ki je akcijo podprl že petič zapored.

Spar je ponosni prejemnik trajnostnega certifikata Green Star Dokaz o prizadevanjih za trajnostno delovanje in skrb za okolje je certifikat Green Star za leto 2022, ki ga je Spar Slovenija prejel za uspešno uvajanje trajnostnih (ESG) načel in podnebnega ukrepanja v svoje poslovanje. Z oceno štirih zvezdic se je uvrstil v kategorijo Zelenih voditeljev oziroma naprednih podjetij, ki imajo načela trajnostnega poslovanja močno vtkana v svojo strategijo in poslovne modele. Projekt Green Star, ki so ga razvili v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, temelji na digitalnem orodju, ki izmeri podnebni in okoljski odtis podjetja ter preveri skladnost poslovanja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi (ESG) načeli.



Certifikat Green Star v rokah vodje trajnostnega razvoja v Sparu Maše Šprajcar-Rančić, v družbi izvršnega direktorja Spara Slovenija Jureta Petkovška in ekologa Smiljana Vebra. Foto: Spar

*Vir: https://ebm.si/vrecka-na-vrecko

