Sončno in toplo še do petka

Tudi danes se bo nadaljevalo toplo in suho vreme. Temperatura zraka se bo do konca tedna marsikej povzpela čez 20 stopinj Celzija.

Danes bo sončno, ponekod na vzhodu Slovenije sprva tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Popoldne bo ponekod pihal veter južne do vzhodne smeri, na Primorskem pa zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

V petek plohe in nevihte

V četrtek bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo v vzhodni polovici Slovenije, v zahodnih in deloma osrednjih krajih pa bo zapihal jugozahodnik.

V petek bo dopoldne še večino sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.