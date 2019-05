Sonce bo izza oblakov posijalo šele v petek #video

Današnji dan bo oblačen, z občasnimi padavinami, deloma plohami, možne pa so tudi kakšne nevihte. Manj pogosto bo deževalo na severovzhodu, termometer pa bo pokazal od 14 do največ 20 stopinj Celzija. Podobno vreme bo vztrajalo vse do četrtka, ko bo večji del dneva suho. Sonce bomo dočakali šele v petek, kot kaže, pa lahko čez vikend spet pričakujemo kakšne padavine.

Tudi jutri se nam obeta oblačen dan. Občasno bo deževalo, pričakujemo lahko tudi plohe in posamezne nevihte, le na severovzhodu bodo dopoldne padavine manj verjetne.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19, na vzhodu in na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Jutri bodo tudi nevihte. pic.twitter.com/nYdWaXKpYZ — ARSO vreme (@meteoSI) May 27, 2019

Deževalo bo vse do srede popoldne oziroma četrtka

Padavine se bodo nadaljevale tudi v sredo, bodo pa zvečer ali v noči na četrtek že ponehale. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

V četrtek se obeta pretežno oblačno, a večinoma suho vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa severni veter.

Marsikje po Sloveniji že drami vonj po cvetočem črnem bezgu. Cvetenje te drevesne vrste postaja zgodnejše, danes v povprečju cveti skoraj 20 dni prej kot pred 50 leti. Letos pa ob skoraj običajnem času naznanja nastop fenološkega zgodnjega poletja. pic.twitter.com/ltYPiS4ZI7 — ARSO vreme (@meteoSI) May 23, 2019

Kot so nam povedali na Arsu, kljub pogostim padavinam v teh dneh pri vodotokih ni pričakovati posebnosti, saj padavine ne bodo obilne.

Sonce bo posijalo šele v petek

"V petek bo sončno in prijetno, ob koncu tedna pa bo tu in tam še kakšen dež," je pojasnil Uroš Strajnar in dodal, da večjih vremenskih posebnosti v tem tednu ni mogoče pričakovati.