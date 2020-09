Sobotni rezultati testov: stanje v Sloveniji se ne izboljšuje

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 5. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1212

- Št. pozitivnih: 43

- Št. hospitaliziranih: 23

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

- Število umrlih: 0@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/trZleA8qt3 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 6, 2020

V petek so ob skoraj 500 testih več odkrili enako število okužb z novim koronavirusom kot v soboto.

V Sloveniji smo do zdaj opravili že več kot 166 tisoč testov na novi koronavirus in potrdili 3.165 okužb. Umrlo je 135 ljudi.

Največ novoodkritih okužb je bilo v zadnjem tednu po podatkih spletne strani Covid-19 Sledilnik v ljubljanski občini, sledijo občine Maribor, Celje, Sevnica, Velike Lašče, Šentjur.

V petek je bilo največ novih okužb v starostni skupini med 35 do 44 let, in sicer devet, osem jih je bilo v skupini med 45 in 54 let, po sedem pa v skupinah med 25 in 34 let ter 55 in 64 let. Štiri okužbe so potrdili v starostni skupini med 15 in 24 let, po tri v skupinah med pet in 14 let ter med 75 do 84 let, po enega pa v skupinah do štiri leta ter med 65 in 74 let. Foto: Getty Images



Preberite tudi: