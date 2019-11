Do sobote še dež, od nedelje pa bo sončno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji petek bo pretežno oblačen. Sprva bo povsod še večinoma suho, popoldne pa se bodo padavine znova pojavile in se začele širiti nad osrednjo Slovenijo. Nekaj padavin lahko pričakujemo še vse do sobote, nedelja pa bo po napovedih agencije za okolje (Arso) suha.

Pretežno oblačen in deževen dan bo spremljal veter. Ob morju bo zapihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, ob morju 15, v Zgornjesavski dolini pa okoli 6 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje.

Več sonca lahko pričakujemo v nedeljo

V sobota bo ponekod na vzhodu občasno sijalo sonce, drugod po državi pa bo pretežno oblačno. Prebivalci zahodne in osrednje Slovenije lahko pričakujete padavine. Pojavljale se bodo deloma plohe - teh bo največ v Posočju. Ob morju bo še naprej pihal zmeren jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju bo okoli 12 stopinj Celzija. Živo srebro se bo čez dan gibalo med 9 in 15 stopinjami Celztija, v Zgornjesavski dolini bo malce hladneje - namerili bomo okoli 6 stopinj Celzija. Ob morju bo prijetnih 17 stopinj Celzija.

Do nedelje zjutraj bodo padavine povsod ponehale. V višjih legah in na Primorskem se bo razjasnilo, zapihala bo šibka burja. Drugod bo dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho, še navajajo na Arsu.