So banane z oznako bio res bio? #video

V trgovinah se nam nemalokrat zgodi, da se premalo poglobimo v sestavine nekaterih izdelkov. Velikokrat namreč posežemo po bioloških in ekoloških izdelkih in zanje plačamo veliko denarja, čeprav po besedah prehranskih strokovnjakov ni nujno, da je to res zdrava hrana. Kako torej verjeti, da so banane z oznako bio res povsem neoporečne, ko pa na isti polici najdemo identične, a škropljene izdelke?

Izdelkov, ki z označbami naravno, lokalno, domače in neškropljeno zavajajo, da gre za ekološke proizvode, je na trgovskih policah veliko, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. "Vedno pogledam, kdo je proizvajalec in od kod prihaja izdelek," pravi Alja Dimic iz Centra Holistic.

Pri izbiri izdelkov iščite zelene logotipe in certifikate

Pri predpakiranih živilih morate biti pozorni na to, da na izdelkih zasledite evropski logotip zelene barve, pri neposredni prodaji od kmeta pa tudi na certifikat. "Izbrala sem tri oziroma štiri kmetije, ki jih obiskujem. Tam si lahko navzoč ob pridelavi njihovega sadja in lahko gledaš, kako oni to delajo," je pojasnila Dimičeva.

Ali imajo ekološki kmetovalci res certifikat, lahko preverimo na spletni strani ministrstva za kmetijstvo prehrano in gozdarstvo. Dimčeva priporoča, da uživamo samo izdelke, ki jih lahko pridelamo v Sloveniji: "Ne kupujmo banan in drugih tropskih sadežev iz daljnih krajev, ker imamo tukaj svojo hrano, kot so borovnice in jagode."

Nepravilnosti najdemo tudi pri certificiranih ekoloških izdelkih

Kot poudarja Dimičeva, hranila dobimo samo iz ekološko pridelane hrane: "Ne pa iz hrane, ki je dodatno obdelana z raznimi strupi, ki zavirajo našo absorpcijo s tem, da namesto dobrih hranil vnašajo strupe."

Nepravilnosti najdemo tudi pri certificiranih ekoloških izdelkih, na primer pri ekološkem bučnem olju, ki so ga odpoklicali zaradi presežene vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov, ki so rakotvorni, so še poročali na Planet TV.